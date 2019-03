Villefranche-de-Rouergue : des retraités initient les jeunes à des métiers à travers des ateliers

Chaque mercredi à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, des retraités expliquent leurs métiers aux enfants grâce à des ateliers. Une trentaine de jeunes âgés de neuf à treize ans y participent. Cuisine, peinture, mécanique, menuiserie... chacun apprend à travailler avec ses mains d'une semaine à l'autre. Un échange qui crée du bonheur et qui a aidé une centaine de jeunes à trouver leur voie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.