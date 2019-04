Villefranche-sur-Mer : les bateaux se préparent pour une nouvelle saison

Sur le port de la Darse, à Villefranche-sur-Mer, c'est un grand jour pour Olivier. Ce dernier a remis à l'eau son pointu de 1937 après les travaux de l'hiver. Son impatience est partagée sur tous les pontons, car en bord de mer, on prépare les bateaux pour une nouvelle saison. C'est également l'occasion pour certains de redonner un coup de frais à l'intérieur comme à l'extérieur de son bateau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.