Villefranche-sur-Mer, l'une des plus belles rades d'Europe

Dans les années 20, Jean Cocteau est tombé amoureux de Villefranche-sur-Mer, et on ne peut que le comprendre. Ses longues plages, ses façades et son soleil font de cette rade une destination de rêve. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après le départ des militaires, les artistes ont pris place. Les casernes sont devenues des lieux d'art, les rues couvertes abritent dorénavant des caves à vins et le Welcome, lui, est toujours sur pied après avoir vu défiler les marins américains il y a plus de 70 ans. Aujourd'hui, Villefranche-sur-Mer ne cesse de se réinventer sans pour autant perdre son authenticité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.