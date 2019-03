Villefranche-sur-Mer retrouve ses couleurs estivales

A Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, les habitants et les touristes profitent du beau temps. Avec des températures dépassant les 20°C dans la matinée du 29 mars 2019, la ville prend un air estival. Sur la plage, les maillots de bain sont de sortie. Même si l'eau est encore fraîche, certains se sont quand même adonnés à la baignade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.