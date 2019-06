Villefranche-sur-Mer : un premier jour d'été ensoleillé

L'été a officiellement débuté ce 21 juin 2019. A Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, le soleil n'a pas faussé compagnie aux habitants et touristes qui profitent de la plage sous une température avoisinant les 25°C. Les activités tournent autour des baignades, de la lecture ou encore des châteaux de sable. Chacun profite de la journée à sa manière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.