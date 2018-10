Villegailhenc : les militaires patrouillent dans les communes sinistrées

Plusieurs maisons ont été désertées par leurs habitants suite aux inondations dans l'Aude. Pour garantir la sécurité de celles-ci et rassurer leurs propriétaires, un important dispositif de sécurité a été mis en place. A Villegailhenc, les militaires et les gendarmes sont mobilisés en masse, surtout pendant la nuit, pour prévenir les intrusions, les vols et les pillages. Dans la nuit du 15 octobre 2018, certains sinistrés ne savaient toujours pas où ils allaient se réfugier. Néanmoins, cette présence des forces de l'ordre apporte un peu de sérénité aux habitants, encore meurtris par le violent orage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.