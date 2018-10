Villegailhenc : les pompiers recensent l'étendue des dégâts

Plus de 72 heures après les inondations, plus de 700 pompiers ont été mobilisés dans l'Aude, notamment pour recenser l'étendue des dégâts. A Villegailhenc, des tonnes d'objets sont encore éparpillés dans les rues et doivent être mis dans des déchetteries. Dans certaines maisons, les habitants essaient d'évacuer ce qu'ils peuvent emporter. Il faut encore plusieurs mois pour que Villegailhenc retrouve une vie normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.