Villegailhenc: la solidarité s'organise après la catastrophe

Depuis le lundi 15 octobre 2018, une chaîne humaine s'est organisée pour ravitailler les Villegaihencois en eau potable. Dans une salle communale, aux côtés des pompiers, des citoyens sont venus spontanément proposer leurs bras. Des vêtements, de l'eau, du pain et du matériel pour nettoyer sont distribués aux sinistrés. Les habitants touchés ont besoin de tout. Les bénévoles s'activent pour vider les maisons et les nettoyer. Dans cette commune où l'eau avait atteint plus de 3,50m, le travail de remise en état sera considérable.