Villegailhenc, trois ans après les inondations meurtrières

Le centre historique de Villegailhenc (Aude) est sous clé. La porte s'ouvre sur des rues dévastées, inhabitées depuis trois ans. Ici, la vie s'est arrêtée dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018. La rivière en crue a envahi le village. Quatre personnes sont mortes, prises au piège dans leur maison. Pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus, le quartier va être rasé avec 38 maisons à démolir. "Ça va être pratiquement vide. On devra se réhabituer à cette nouvelle image, explique Michel Proust, maire de la ville. Pour les habitants de Villegailhenc, il faut tourner la page. "Quand on voit tout ça c'est triste mais d'un autre côté il faut avancer", affirme un passant. La maison de Patricia a été entièrement rénovée. L'eau était montée jusqu'au premier étage. Revoir les photos éveille toujours la douleur en elle. D'ici la fin de l'année 2022, le village aura un nouveau pont. On démolit pour mieux reconstruire et se protéger. Villegailhenc n'en a pas terminé avec les travaux. Il faudra des années pour que le village efface les traces de la catastrophe et retrouve sa sérénité.