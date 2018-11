Villejuif : coup d'envoi de la collecte hivernale des banques alimentaires

Pour aider les nécessiteux, des bénévoles de Villejuif incitent les gens à participer aux collectes des denrées alimentaires non-périssables. Chacun peut contribuer selon ses moyens. Ces donations seront collectées jusqu'au 2 décembre 2018 et seront rajoutées aux produits frais fournis quotidiennement par la grande distribution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. nt le quotidien des Français.