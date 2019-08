Villeneuve-la-Garenne : les achats des fournitures scolaires ont débuté

À trois semaines de la rentrée, certaines familles parcourent déjà les rayons pour les achats de fournitures. Cela permet d'avoir plus de choix et d'éviter les rushs du mois de septembre. Si les unes partent à la course aux bonnes affaires, les autres priorisent les distributeurs les moins chers. A Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, des magasins proposent même la préparation et la livraison des listes. Ces derniers seront à récupérer ou à livrer. Il est à noter que les familles modestes toucheront entre 300 à 400 euros d'allocations à partir du 20 août 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.