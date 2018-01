Villeneuve-Saint-Georges : près de 1 000 personnes sont déjà touchées par les inondations

Les rues de Villeneuve-Saint-Georges, situées entre la Seine et l'Yerres, ont jusqu’à un mètre d'eaux. Depuis le lundi 22 janvier 2018, la police fluviale et les pompiers sont à pied d'œuvre pour aider la population, et la mairie a mis en place une cellule de crise. Ainsi, plus de 150 personnes ont été prises en charge dans la nuit du mardi 23 janvier 2018. Les inondations auxquelles les habitants font face actuellement rappellent tristement celles de 2016. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.