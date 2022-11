Villes alsaciennes, plus c'est long, moins c'est simple !

Même en étant déjà habitué, écrire le nom d'un village alsacien reste un défi en soi. Imaginez l'épreuve pour un non-initié venu d'une autre région. Beaucoup ont essayé, mais sans succès. Pour un sans-faute, prononcez Niederschaeffolsheim. L'Alsace, champion de l'Hexagone des noms à rallonge, peut-être bien. Un petit tour sur les routes de campagne donne un bon aperçu de la situation. La complexité de certains noms de village peut causer des erreurs dans les adresses. Certaines lettres peuvent manquer à l'appel. Avec le temps, la buraliste de Niederschaeffolsheim s'est habituée aux colis dont les adresses sont parfois un peu longues pour les étiquettes. En Alsace, les noms des communes comptant plus d'une quinzaine de lettres ne manquent pas. De Schwindratzheim, en passant par Niedermorschwihr, faites votre choix. On peut même habiter à Mittelschaeffolsheim depuis longtemps, et avoir toujours un peu de mal à épeler le nom de son village. Certains l'évoquent même en chanson. Ce rap fait l'éloge de communes alsaciennes. Il a totalisé plus d'un million de vues. Les Alsaciens prennent les choses avec humour. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre