Villes économes : Cholet en tête du palmarès

Cholet (Maine-et-Loire), est la ville la plus économe de l'Hexagone en matière de frais de fonctionnement. Ici, ces derniers coûtent 500 euros par habitant et par an, alors qu'à Paris, cette somme atteint les 2 700 euros. Ce mardi matin, cette bonne nouvelle réjouit les Choletais. "Par rapport à d'autres villes, je ne me plains pas de Cholet. Je ne changerais ma ville pour rien au monde", a confié l'un d'entre eux. Avec ses 55 000 habitants, le budget de fonctionnement de la ville est de 40 millions d'euros dont la moitié en frais du personnel. Le maire a mutualisé les moyens entre la municipalité et les 26 communes de l'agglomération. Depuis dix ans, Cholet économise 300 000 euros chaque année. Même avec un budget réduit, Cholet reste attractive. Le tissu économique est solide et la pression fiscale est modérée. "Cholet est une ville agréable où il fait bon vivre, avec une infrastructure intéressante aussi bien pour la jeunesse que pour les plus âgés", a confié un habitant. Après Cholet, au palmarès des villes les plus moins gourmandes pour leur fonctionnement arrivent Brest, Quimper et Pessac.