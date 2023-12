Villes jumelées : des retombées inattendues

Il y a des villes où on ne plaisante vraiment pas avec le jumelage. A Cissé (Vienne), il y a 3 000 habitants et une ville jumelle dans chaque pays de l'Union européenne. Avec 27 jumelages, c'est le record de l'Hexagone. Et évidemment, tout le monde ici en est très fier ou presque. Mais à part mettre de jolis drapeaux devant la mairie, à quoi servent tous ces jumelages ? Cela permet l'importance des langues et des échanges culturelles. A la mairie, on est d'ailleurs en train d'organiser le prochain événement. Deux jeunes de chaque commune jumelle sont attendus à Cissé l'an prochain. Cela fait 54 visiteurs venus de toute l'Europe. Comme chaque fois, ils logeront chez l'habitant, l'occasion de faire de belles rencontres. Le jumelage crée des couples, mais il permet surtout aux jeunes de cette petite commune de voyager. Environ 150 d'entre eux ont déjà participé à ces rassemblements. Pour Maeva, c'était la première expérience à l'étranger. Et à chaque voyage, on revient, évidemment, les mains chargées de cadeaux exposés fièrement à la mairie. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Deperrois