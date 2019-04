Villes et villages fleuris : Sierck-les-Bains se retire du concours à cause des normes et contraintes

Certaines communes font le choix de renoncer au concours des villes et villages fleuris. C'est par exemple le cas de Sierck-les-Bains, en Moselle. Les panneaux ont été rangés à cause de la pression des grilles d'évaluation et des jury. Pour les élus de la circonscription, le concours est devenu trop exigeant et contradictoire. Les plantes vont désormais fleurir librement dans la ville de Sierck. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.