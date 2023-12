Vin à la tireuse : est-ce bien raisonnable ?

Dans un bar de Strasbourg (Bas-Rhin), on propose du vin, mais on le sert à la tireuse. "Le vin, c’est tout un art. Il s’accompagne aussi de la bouteille qu’on ouvre jusque dans le verre de vin. C’est peut-être une atteinte à la tradition française du vin", lance un client. D’autres clients ne sont pas du même avis. Depuis le confinement, le responsable s’y est converti. L’objectif est de gagner de la place, mais surtout de faire des économies. Ce vin, même qualité, revient moins cher au bar et aux clients. De plus en plus de vignerons se mettent à proposer des contenants adaptés à la tireuse. Antoine Huttard par exemple, fournit des fûts consignés de trente litres. Le seul déchet, c’est une poche en aluminium rempli par le vin. Environ 15% de son vin est proposé en fût. Une fois percé, on peut le consommer pendant six mois, contre quelques jours en bouteille. Une chose est sûre, qu’il soit servi en canette, en bouteille ou à la tireuse, le vin sera toujours issu de nos vignes et à consommer avec modération. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth, É. Vaudelet