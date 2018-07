Du vin français produit en Espagne !

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a réussi à découvrir l'arnaque du siècle. Dix millions de litres de vins rosés espagnols ont été vendus comme étant du vin français. Cette "francisation" est une fraude très répandue, provoquant plus de vigilance chez les cavistes. Découvrez en images le reportage à Montpellier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.