Vin : les exportations françaises battent des records

Chez Millésima, négociant bordelais, on n’avait jamais vendu autant de vins à l’international : plus 30% en un an. Et sur certaines destinations, on fait encore mieux. "Les États-Unis sont en augmentation extrêmement forte chez nous. C’est 98 % de hausse. C’est un doublement par rapport à d’habitude", confie Fabrice Bernard, son directeur. En tout, 252 millions de bouteilles ont traversé nos frontières l’an dernier. Une demande qui a surpris toute la profession. "Aujourd’hui, les châteaux ne sont pas capables de fournir suffisamment pour répondre à la demande. Ce n’est jamais arrivé et on aurait pu vendre plus si on avait plus de vins", rajoute Fabrice Bernard. Selon lui, la crise sanitaire a aussi transformé les habitudes des consommateurs étrangers. Dans le domaine de Chevalier à Pessac-Léognan (Gironde), la cuvée 2021 est en train d’être assemblée. Et là non plus, on ne s’attendait pas à une reprise aussi rapide. Et même le Brexit n’a pas eu de conséquence sur les ventes outre-Manche. Le Royaume-Uni reste le troisième pays importateur de vins français. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel