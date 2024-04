Vin pétillant : comment être sûr d'acheter français ?

Au rayon "vin pétillant" des grandes surfaces, difficile de s'y retrouver. Nous choisissons deux bouteilles avec la mention "France" sur les étiquettes. Sur la première, il est écrit "Produit en France", sur l'autre, "Produit de France". La différence tient en une lettre, pas facile à voir, de quoi entretenir la confusion et faire grincer les dents de plus en plus de viticulteurs français. La mention "Produit en France" signifie seulement que les bulles ont été ajoutées dans le pays à partir d'un vin venu de l'étranger. Ce procédé est parfaitement autorisé et la pratique est tout à fait légale. Johnny Guitard est viticulteur dans l'Hérault. Il produit son propre vin mousseux à consommer avec modération. Pour lui, le flou qui entoure les vins pétillants sans origine claire fait perdre des parts de marché aux vignerons français : "Je pense que le vin qui vient d'Espagne est un petit peu moins cher, je pense que c'est ça qui oriente leur choix ; nous, si on voulait faire du pétillant, on pourra en faire beaucoup plus". En France, si le marché du champagne est en recul depuis quelques mois, celui des mousseux, moins chers, est en croissance constante. TF1 | Reportage M. Perrot, A. Delabre