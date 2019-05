Vincent Lambert : le protocole d'arrêt des soins a commencé

Ce 20 mai 2019, dans la matinée, les médecins de Vincent Lambert ont interrompu les soins qui le maintenaient en vie au CHU de Reims. Il s'agit du début du protocole d'arrêt des traitements pour cet homme en état végétatif depuis plus de dix ans. La mère du patient a accusé les médecins de "le tuer" et les a traités de "monstres". Certains membres de la famille qui s'opposent au protocole ont tenté de nouveaux recours, mais le frère du patient, lui, se révèle fataliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.