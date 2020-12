Vincent Niclo sort un nouvel album avec les prêtres orthodoxes de The Voice

Vincent Niclo est un artiste qui a beaucoup de succès. Son nouvel album intitulé "Esperanto" est un disque à six voix qui mêle chants sacrés et profanes, notamment des reprises de grandes variétés françaises. Un album spirituel à l'approche de Noël. Vincent Niclo chante avec cinq religieux repérés sur Internet et popularisés par l'émission The Voice. Le ténor nous a d'ailleurs donné rendez-vous dans une église russe sise en plein coeur de l'Essonne, à 30 kilomètres de Paris. Les prêtres orthodoxes avec qui il a eu la joie d'enregistrer son album ont été également présents. Avant leur participation à The Voice, ces derniers ne chantaient qu'à l'occasion de leur messe. Mais avec cet album, l'un des prêtres a expliqué que là, ils changent complètement de style et qu'ils sont sur un terrain qui leur est très peu connu. Quoi qu'il en soit, "ce ne n'était pas entièrement déconnecté, car nous faisons tout ce qu'on fait dans la prière" a-t-il rajouté.