Vingt ans de Koh-Lanta : les meilleurs candidats à l'heure des retrouvailles

Au départ, ils sont venus pour une séance photo réalisée le mois de juillet par des professionnels. Mais ils ont surtout apprécié les retrouvailles et les embrassades. Ces amitiés entre aventuriers sont nées au bout du monde. Fidji, Thaïlande, Cambodge... quinze pays ont été visités en 20 ans, mais jamais pour faire du tourisme. Quand on interroge les candidats de cette saison des légendes sur ce qui a été le plus dur pour eux durant leur participation, ils sont unanimes : la faim. Ils ont pourtant eu à manger, mais pas forcément ce qu'ils souhaitaient. Et effectivement, l'épreuve de la dégustation a laissé des souvenirs mitigés. Aujourd'hui, pourtant, ils sont sans rancune pour leur bourreau. "Koh-Lanta, ça crée des liens qui sont indélébiles, qui restent pour toute la vie", déclare Denis Brogniart. "Des souvenirs gravés dans la mémoire", rajoute Candice, candidate. Avec ses aventuriers incontournables et ses épreuves phares, Koh-Lanta fête cette année ses 20 ans de diffusion. Comme ses candidats, l'émission résiste à tout... même au temps.