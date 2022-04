Vingt-trois heures pour faire Nice-Luxembourg en avion !

Vendredi soir, 18 heures, à l'aéroport de Nice. Pour les passagers du vol Volotea en direction du Luxembourg, c'est le début des ennuis. "On a une annonce qui est faite au micro, comme quoi l'avion aurait deux heures de retard", nous affirme un passager. L'avion décolle donc avec deux heures de retard. Le vol se passe bien, jusqu'à arriver près de Strasbourg. Là, l'appareil fait demi-tour. Le pilote annonce aux passagers qu'ils ne vont plus à Luxembourg, mais à Lyon. Les passagers croient à une blague. Et pourtant, c'est bien à Lyon que l'avion atterrit parce que l'aéroport de Luxembourg ferme à 22 heures. La compagnie offre l'hôtel aux passagers. En pleine nuit, ils apprennent par SMS que le voyage va bien continuer, mais en bus. Départ, samedi matin à dix heures. "On est en plus tombés dans les bouchons. Donc, au total, on a mis huit heures pour faire Lyon-Luxembourg", nous rapporte une passagère. Les passagers sont donc arrivés samedi à 18 heures et demi, soit 23 heures de voyage contre une heure en temps normal. TF1 | Reportage F. Litzler, K. Helies