Vins médaillés : les Français les plébiscitent

Un large choix de bouteilles, de nombreuses appellations représentées et des clients parfois perdus. Alors, pour s'y retrouver au rayon vin des grandes surfaces, les consommateurs se fient souvent aux médailles d'or, d'argent ou de bronze. Selon une récente étude, plus de trois-quarts des Français avouent être sensibles à ces récompenses lors de leurs achats. Paris, mais aussi concours des foires agricoles de Colmar (Haut-Rhin), Bordeaux (Gironde) ou Mâcon (Saône-et-Loire), ces médailles paraissent être un gage de qualité. La plupart des Français pensent que celles-ci mettent en valeur un vin, alors qu'elles servent finalement à remplacer les conseils des cavistes. Après avoir travaillé 25 ans dans la grande distribution, Denis Desplanches est justement devenu caviste. Il se moque de proposer des vins médaillés, même s'il reconnaît que certains sont qualitatifs. Tout dépend du nombre de concurrents en compétition par appellation lors des salons. En résumé, la médaille ne récompense pas le meilleur vin de l'appellation, mais le meilleur des vins en compétition. A noter qu'elle peut aussi être synonyme de légère augmentation des prix. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi