Violemment agressé pour une banale remarque, un maire de Côte-d'Or témoigne

Dimanche soir, après avoir interpellé un conducteur de quad en excès de vitesse, Jean-Claude Gérard est agressé à coups de barre de fer par un groupe de sept personnes. Ce maire d'Ouges (Côte-d'Or) est très choqué et peine à trouver les mots. "J'ai perdu connaissance", témoigne l'élu. C'était un déchaînement de violences jamais vu dans cette commune de 1 500 habitants située en banlieue de Dijon. Les habitants sont abasourdis. "Triste, on ne peut pas être autrement", lance une femme. Le maire de 58 ans s'en sort avec deux jours d'incapacité de travail et des séquelles psychologiques. La gendarmerie a déjà lancé une enquête. De son côté, l'association des maires de Côte-d'Or demande des sanctions exemplaires. "Quand on touche un maire, on touche la République et aussi la communauté. Et ça, on ne peut pas l'accepter", lance le président de l'association Ludovic Rochette. Selon l'Association des maires de France, 1 300 élus locaux ont été victimes d'agression en 2020. C'est trois fois plus qu'en 2019.