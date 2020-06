Violences à Dijon : les dispositifs policiers restent mobilisés

Ce mardi soir, une centaine d'hommes en plus, soit des CRS soit des gendarmes mobiles, sera mobilisée dans la ville de Dijon. Ce gros dispositif policier a été mis en place par anticipation du retour des violences. La surveillance sur le terrain concerne toute la ville mais plus particulièrement trois quartiers : Les Grésilles, Chenôve et Fontaine d'ouche. Les réseaux sociaux, où les appels aux rassemblements ont apparu, sont également surveillés.