Violences à Lyon : comment sortir de cette situation ?

Selon Carole Delga, présidente PS des "Régions de France", la violence n'est jamais une solution. Elle demande également au président de la République de faire preuve d'apaisement. "Le chef de l’État doit comprendre la colère des Français, des aides-soignants, des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ou encore des autres travailleurs. Pour eux, c'est travailler deux ans de trop. Il faut qu'ils fassent une pause", poursuit-elle. Carole Delga pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas continuer à faire des réformes injustes sans écouter le peuple. Elle lui demande de mettre du cœur dans sa politique. "Il ne peut pas rester dans un cadre rigide et autoritaire. On peut faire des grandes transformations dans ce pays. Mais cela doit se faire dans la concertation. Je demande au président de la République de faire preuve d'humilité et d'attention pour sa population", revendique-t-elle.