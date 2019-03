Violences à Paris : le gouvernement a mal évalué les risques

Suite aux annonces dans les réseaux sociaux, le samedi 16 mars a été destiné au rendez-vous des gilets jaunes et des casseurs pour fêter à leur manière la fin du Grand débat national. Cela a engendré des violences sur les Champs-Elysées. Malgré les promesses du président de prendre des mesures fortes, le gouvernement donne l'impression de ne pas contrôler la situation. A-t-il agi dans un excès de confiance ? Le gouvernement a-t-il mal évalué les risques liés à cette journée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.