Violences au péage : comment les supporters ont-ils pu se croiser ?

Ce samedi, à 18 heures, de violents affrontements ont eu lieu au péage d'Arras (Pas-de-Calais). L'organisation de la finale de la Coupe de France prévoyait que les supporters lyonnais arrivent très tôt sur Lille, en empruntant l'autoroute A26. Et puis, les Parisiens devaient arriver beaucoup plus tard en journée, en empruntant l'autoroute A1 et être escortés par les CRS à partir de la barrière de péage d'Arras. Mais il y a eu un problème de timing, sept cars lyonnais ont 2h30 de retard. Ils arrivent donc en fin de journée à la barrière de péage d'Arras, pourtant escortés par les CRS. Mais au même moment, quinze cars de Parisiens sont là, stationnés. Les bagarres commencent. En plus du problème de timing, y a-t-il eu un problème d'aiguillage ? Les CRS, qui escortaient les bus lyonnais, se sont-ils trompés d'autoroute ? Samedi soir, le préfet reconnaissait plusieurs erreurs. Le bilan est lourd, 30 blessés légers, huit policiers blessés également. À cette heure, il n'y a pas eu d'interpellation. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette