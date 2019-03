Violences sur les Champs-Elysées : Emmanuel Macron prendra des mesures fortes

Suite à la scène de chaos à Paris le 16 mars 2019, en marge des manifestations des gilets jaunes, Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ce matin du 18 mars 2019. Ensemble, ils étudient des pistes afin de durcir les dispositions sécuritaires. Aucune décision n'a encore été dévoilée, mais l'interdiction des manifestations sur les Champs-Elysées figurerait parmi celle-ci. Des ajustements sur le maintien de l'ordre, la mobilité des troupes et l'usage de la violence font également partie des sujets abordés lors de cette session gouvernementale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.