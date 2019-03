Violences sur les Champs-Elysées : comment les policiers ont-ils réagi ?

Chaque samedi de manifestation des gilets jaunes, beaucoup de policiers et de gendarmes craignent d'être gravement blessés ou d'être lynchés par la foule. Les forces de l’ordre sont à la fois désabusées et écœurées, ils redoutent également les bavures. En toile de fond, il y a surtout beaucoup d'incompréhension. Ils attendent les annonces de l'exécutif avec beaucoup d'impatience et de méfiance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.