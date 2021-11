Violences en Guadeloupe : quelle est la situation à Pointe-à-Pitre ?

Aux Abymes, une accalmie relative règne. Ce lundi matin et dimanche soir, il ne reste pas grand-chose des barrages. La plupart de ceux situés à Pointe-à-Pitre ont été nettoyés la veille. Alors par endroits, il reste encore du verre, des morceaux de bois comme c'est le cas ici aux Abymes. Parfois même, il y a des carcasses de voitures. Mais la plupart ont été totalement désertés. Les derniers barrages encore actifs se situent plutôt en périphérie de la ville. "Nous avons pu nous rendre sur l'un d'entre eux cette nuit et discuté avec les personnes sur place", explique Léa Merlier, notre correspondante. Malgré quelques tensions, on est quand même très loin des violences des derniers jours. Cependant, les manifestants nous l'assurent. Ces blocages sont partis pour durer au moins une bonne partie de la semaine. TF1 | Duplex L.Merlier