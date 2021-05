Violences en Israël : pourquoi Jérusalem s’embrase

Tous les soirs depuis vendredi, à chaque rupture du jeûne, c'est le moment où la prière cède la place à la confrontation. Les Palestiniens affrontent la police israélienne qui ne ménage pas sa réaction. Les derniers jours du ramadan sont souvent un prétexte à des manifestations. Cette année, exacerbés par les prêches des imams proches du Hamas, ils appellent à la défense des Palestiniens menacés d'expulsion à Jérusalem. Lundi autour de la vieille ville, plus de 500 personnes ont été blessées. Conjonction du calendrier, les Israéliens, eux, célèbrent le 54ème anniversaire de la réunification de Jérusalem. Ce moment a été interrompu par les sirènes d'alerte. Depuis Gaza, le Hamas tire plus de 200 roquettes, et cela, toute la soirée. Le Sud du pays a d'ailleurs passé la nuit dans les abris. Quelques immeubles sont touchés et des personnes blessées. La réponse israélienne s'est poursuivie toute la nuit et ce mardi matin, elle a bombardé plus de 130 positions du Hamas à Gaza. Le mouvement islamiste, lui, annonce une trentaine de morts dont neuf enfants.