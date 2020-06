Violences familiales : une journée à la brigade des mineurs de Marseille

Avec le confinement, les violences familiales qui touchent aussi les enfants ont connu une forte augmentation. Elles sont majoritairement signalées par les établissements scolaires ou les médecins. Chaque année, 1 200 affaires sont traitées à la Brigade des mineurs de Marseille, toujours dans l'urgence de sauver les enfants en danger le plus rapidement possible. Découvrez le quotidien de Laurent, brigadier-chef à la Brigade des mineurs DDSP 13. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.