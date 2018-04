Les violences dans les lycées de Seine-Saint-Denis se multiplient

Depuis quelques semaines, des élèves d'un lycée de Stains, en Seine-Saint-Denis, sont victimes d'agression par des individus armés. Les parents d'élèves ainsi que le collectif de professeurs lancent un appel au secours pour assurer au mieux la sécurité des élèves. Ces derniers se sentent abandonnés depuis le retrait des personnels capables d'amorcer ce genre de conflits. Malgré des agents de sécurité spécialisés dans la violence scolaire dépêchés sur place, de nombreux lycéens ne viennent plus en cours par peur. Certains changent d'itinéraire ou ne se déplacent qu'en groupe. Le cas n'est pas isolé car plusieurs autres collèges et lycées de Seine-Saint-Denis ont eux aussi déplorés des violences ces dernières semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.