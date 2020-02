Violences sexuelles dans le sport : les clubs tentent de rassurer les parents

Malgré les récentes révélations d'agressions sexuelles dans le monde du sport, certains clubs affichent complet en cette période de vacances. C'est notamment le cas à Larmor-Plage (Morbihan), où une cinquantaine d'enfants passent un stage de football et sont encadrés par huit éducateurs diplômés. Chaque séance débute par une réunion d'information où les règles de conduite sont rappelées par l'encadrement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.