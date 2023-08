Violences urbaines : aide exceptionnelle pour les buralistes

Dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, des dizaines de personnes s'introduisent dans le tabac de Cyrille. Après avoir tout pillé à l'intérieur, ils brûlent l'établissement. La vidéo que Cyrille a tournée le lendemain montre l'intérieur de son commerce. "C'est une nuit de désastre, c'est catastrophique", se désole-t-il. Pour les buralistes fermés au moins trois jours consécutifs, l’État versera une aide de 10 000 euros. Mais ici, l'établissement est toujours interdit d'accès et le préjudice total s'élève à un million d'euros. En plus du bureau de tabac, plusieurs autres commerces ont été dégradés, pénalisant les habitants du quartier : "c'est embêtant" ; "c'est tout fermé, c'est vide, c'est triste". Chez cet autre buraliste, deux rideaux métalliques protègent les stocks depuis la rue. Les voleurs ont trouvé un autre accès et sont passés par le toit. Il n'est pas éligible aux 10 000 euros d'aide, mais espère que les procédures d'indemnisation seront accélérées. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux