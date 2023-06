Violences urbaines : une mairie et un supermarché incendiés dans le Nord

Des vitres brisées, des sols encore noirs de cendres et des carcasses de voitures après une nuit de violences. Ce jeudi matin, les habitants de Mons-en-Barœul ne reconnaissent plus leur quartier : des dégâts sur la mairie et deux salles culturelles, des bâtiments publics désormais inutilisables. Hier soir, dans la nuit, l’Hôtel de ville a été visé par des tirs de mortiers. Les explosifs ont enflammé le rez-de-chaussée. Alerté, le maire est arrivé sur place à une heure du matin. Rudy Elegeest évoque "un mélange de sauvageries, mais en même temps une forme d’organisation et d’approvisionnement presque logistique". Des débordements partout dans la région. À Wattrelos, quelques kilomètres plus loin, le supermarché de proximité a été incendié. Les flammes ne sont toujours pas éteintes. "On fait des courses là matin, midi et soir. On connaît tout le monde, c’est notre maison !", se plaint un habitant. À Lille, la boutique de ce gérant a été pillée sous ses yeux. Ses quinze employés, qui habitent tous dans le même quartier, sont désormais au chômage pour plusieurs semaines. TF1 | Reportage M. Debut, M. Fiat, C. Yzerman