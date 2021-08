Violent incendie dans le Var : la nuit d’angoisse des touristes et des habitants

La forêt des Maures s'est transformée en brasier. Toute la nuit, l'incendie attisé par un vent violent progresse, brûlant des centaines d'hectares dans le massif. Les pompiers tentent de le contenir mais en vain. Parties de Gonfaron (Var) lundi soir, rien ne semble contenir la progression des flammes vers le golfe de Saint-Tropez. Une nuit d'angoisse et des routes impraticables comme celle entre La Garde-Freinet et Grimaud. Face à la virulence des flammes, les pompiers concentrent leurs moyens pour protéger les nombreuses habitations. Mais certains ont dû être évacués en catastrophe comme des touristes pris au piège dans leur hôtel. "On a ouvert les volets et il y a eu le feu partout autour de l'hôtel. On a juste eu le temps de faire nos valises et les mettre dans le coffre", explique l'un d'entre eux. Durant toute la nuit, des milliers de personnes sont évacuées. Il s'agit d'habitants mais aussi de touristes séjournant dans des campings autour de Grimaud. Ils ont été accueillis dans une salle des fêtes du village.