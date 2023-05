Violent incendie en plein cœur de Sydney : des images impressionnantes

C'est un immense brasier en plein cœur de la plus grande ville d'Australie. Un immeuble de sept étages complètement ravagé par les flammes. Du sol, l'incendie est tout aussi impressionnant. À l'intérieur, il ne reste plus rien. Même les poutres métalliques cèdent sous la chaleur, et les murs ne résistent pas beaucoup plus longtemps. À Sydney, tous les yeux sont tournés vers les flammes. L'immeuble était abandonné depuis plusieurs années, il n'y avait personne à l'intérieur. Plus d'une centaine de pompiers est mobilisée. Objectif : empêcher que les flammes atteignent les bâtiments voisins, qui eux sont habités. Tous les habitants ont été évacués. Et pour le moment, on ne dénombre aucune victime. TF1 | Reportage F. Litzler, M.H. Astraudo