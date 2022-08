Violente tempête : bilan dramatique en Corse

Des vents à 197 km/h ont été enregistrés à Calvi (Haute-Corse) ce jeudi matin. Des habitants se sont retrouvés coincés chez eux à Poggio-d'Oletta, des saisonniers chassés par des pluies diluviennes et des milliers de touristes sous le choc. Édouard Lefebvre est en vacances à Algajola. Il filme depuis son mobil-home et nous raconte : "On a entendu comme une vague arrivée de vent. Un vent énorme qui est venu percuter notre mobil-home. C’était un bruit vraiment très impressionnant (...) On n’a jamais vraiment vu un phénomène pareil". Face aux rafales de vent d’une extrême violence, un habitant de Sagone (Corse-du-Sud) peine à maintenir sa fenêtre fermée. L’île a été balayée par un puissant orage. Les habitants d’Ajaccio ont découvert le chaos ce matin dans les rues. Des vents records à 224 km/h enregistrés à l’Ouest de l’île. Plusieurs campings sont fortement endommagés. En mer, près de 70 opérations de sauvetage ont été menées. TF1 | Reportage S. Chevallereau, K. Berg, N. Wallon