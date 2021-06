Violents orages à Reims : quelle est la situation sur place ?

Les commerçants ne se sont pas encore remis de leurs émotions que la pluie a déjà recommencé à tomber à Reims. Tous espèrent ici qu'elle ne va pas provoquer la même vague que lundi soir. La préfecture de la Marne a demandé aux habitants de limiter leurs déplacements, de mettre leurs biens hors d'atteinte de l'eau et de ne pas descendre dans les sous-sols ce mardi après-midi. Elle a par ailleurs annoncé une circulation routière difficile et de possibles coupures d'électricité. En bref, les habitants de Reims et de l'agglomération rémoise doivent rester vigilants.