Violents orages de grêle : les explications d’Evelyne Dhéliat

Le changement des orages est causé par deux facteurs. D’abord, il y a la température extrêmement élevée. Il y a donc beaucoup d’air chaud au sol. A cela s'ajoute une perturbation avec de l’air extrêmement froid en altitude. Quand l’air chaud remonte, il rencontre l’air froid et forme les fameux nuages de cumulonimbus. Ces derniers sont énormes et porteurs d’orages. D’ailleurs, ceux qu’on a actuellement ont une épaisseur de dix kilomètres. À l’intérieur des cumulonimbus, l’humidité qui remonte avec l’air chaud se transforme en petits glaçons lorsqu’elle est en contact avec l’air froid. Ils vont ensuite tourner avec des mouvements ascendants, descendants et grossissent. Quand ils sont trop lourds, ils tombent. Et c’est ce qui fait la grêle que l’on retrouve au sol, avec les dégâts dont les journaux parlent depuis plusieurs jours. Malheureusement, cela n’est pas encore terminé. E. DHELIAT