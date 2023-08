Violents orages, des blessés et des dégâts

Le bruit de chaque impact est impressionnant. Jeudi, un village de la Haute-Marne a été la cible d'une averse de grêles. Un épisode court mais dévastateur. Des grêlons au calibre imposant ont pulvérisé les serres de Mathilde et Benjamin. A Arc-en-Barrois (Haute-Marne) ce vendredi matin, presque toutes les toitures sont endommagées. Les habitants se dépêchent pour les bâcher. "En 58 ans, je n'ai jamais vu ça (...). C'était catastrophique", confie l'un d'entre eux. En plus des dégâts, les 700 habitants ont eu une sacrée frayeur. Deux familles qui séjournaient au camping ont dû être relogées. Tombée jeudi en fin d'après-midi, l'averse de grêles a fait des dégâts sur certains camping-cars. Martin a dormi avec la peur que ces grêlons reviennent. Par ailleurs, deux personnes ont été transportées à l'hôpital. Il y a peu de blessés vu la taille des grêlons. Les dommages sont essentiellement et exclusivement matériels. Cela signifie que les gens étaient chez eux. En Haute-Marne, près de 500 foyers sont encore privés d'électricité après ces intempéries. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly