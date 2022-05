Violents orages : quelle est la situation en Mayenne ?

La situation est un peu plus calme à Château-Gontier (Mayenne). Plus tôt, la route était entièrement recouverte. C'est là qu'un automobiliste s'est fait piéger. Mais heureusement, il n'a rien. Actuellement, l'eau s'est retirée. Tout s'est passé avant 8 heures. Les averses suivies de gros grêlons ont vraiment tapé fort ici. C'était violent. Mais, cela n'a duré qu'une demi-heure. Le phénomène a touché tout le sud de la Mayenne et a causé des inondations. Des commerces ont été touchés ainsi que des particuliers. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Sur place, les pompiers sont intervenus à une centaine de reprise. TF1 | Duplex N. HESSE