Violents orages, routes inondées et trains à l'arrêt

Toute la matinée, les pompiers sont intervenus à plus de 70 reprises. Caves inondées ou toitures abîmées, ici, c'est une partie des ardoises qui se sont détachées du mur. La structure n'a pas résisté à l'attaque de la pluie. Une voisine a donné l'alerte. C'est vers six heures trente que de fortes pluies se sont abattues sur Angers. Sur ces images d'internaute, on constate la montée rapide du niveau des eaux dans certains quartiers. Sur le marché ce matin, des Angevins nous racontent cet épisode orageux : "La pluie violente n'a pas duré très longtemps". Sur les rails, le trafic est au ralenti. La pluie a également perturbé la circulation des rames en gare d'Angers. Par conséquent, plusieurs trains sont stoppés et une accumulation de retards pour les voyageurs. À l'heure actuelle, la SNCF prévoit encore des retards jusqu'à ce soir. De son côté, le CHU de la ville a dû déprogrammer quelques consultations en raison d'un rez-de-chaussée touché par les eaux. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche