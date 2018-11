La violine de Borée, une pomme de terre rarissime

Cultivée à 1 200 mètres d'altitude, la violine de Borée tire sa couleur des terres volcaniques du Mont Mézenc. Elle constitue un véritable trésor pour la ville, considérée même comme étant le caviar de Borée. La récolte de cette pomme de terre à la chaire violette ne dure que quelques jours. Une production qui ne dépasse pas les cinq tonnes mais sans aucun produit chimique et relancée il y a quelques années par une poignée de passionnés. Auparavant, les paysans ardéchois avaient coutume de la donner aux animaux car ils étaient effrayés par sa couleur. Déjà tombée dans l'oubli, la violine de Borée est désormais devenue un petit bijou du terroir à savourer tout l'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.