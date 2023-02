Virage dangereux, il habite au mauvais endroit

Au bord de cette départementale, Guy Michelin prend quelques risques pour nous montrer les dégâts. Lundi dernier, un poids lourd s'est renversé sur son mur de jardin, à quelques mètres de sa maison, et ce n'est pas la première fois. Depuis 2016, c'est la huitième fois qu'un véhicule percute son mur ou son portail. Guy et Michèle Michelin ont même constitué un dossier avec toutes les photos des accidents. Ces dégâts ont coûté au total près de 50 000 euros. Heureusement, ils sont payés par l'assurance, mais jusqu'à quand ? Le problème c'est ce virage bien courbé où les automobilistes dépassent bien souvent les 50 km/h. En tout, 10 000 véhicules passent sur cet axe chaque jour. Des équipements ont déjà été installés pour les faire ralentir, mais pour le maire de la commune, il faut aller plus loin. La métropole de Dijon qui gère cette route va mettre en place de nouveaux aménagements pour réduire encore la vitesse. Cela pourrait prendre plusieurs semaines au risque d'un nouvel accident chez Guy et Michèle. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin