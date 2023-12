Virement bancaire instantané, bientôt gratuit ?

Transférer de l'argent d'un compte en banque à un autre en moins de dix secondes, saviez-vous seulement que c'était possible ? Visiblement, pour certains, le virement instantané reste un mystère. Et ceux qui connaissent son existence ne sont pas vraiment séduits. En cause, son coût : entre 80 centimes et un euro en fonction des banques quel que soit le montant transféré. La preuve, il ne représentait l'an dernier que 4% de tous les virements réalisés. Mais c'est peut-être de l'histoire ancienne, l'Europe veut imposer sa gratuité... l'idée séduit. La Banque de France, elle aussi, milite pour. "Entre particuliers, l'avantage, c'est que vous pouvez vérifier tout de suite que vous avez reçu l'argent sur votre compte. C'est un vrai levier de sécurité", a-t-elle communiqué. Sans attendre, déjà certaines banques proposent le virement instantané gratuitement, le plus souvent des banques en ligne. À chaque fois, le succès de la mesure est au rendez-vous. Pour voir la gratuité se généraliser à toutes les banques, il faudra encore un peu patienter, le 30 octobre 2024 très exactement. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Guénegan, A. Janon